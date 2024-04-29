اليمن.. مقتل 6 جنود من "القوات المسلحة الجنوبية" في أبين

قُتل 6 أفراد من جنود القوات المسلحة الجنوبية وجرح 11 آخرون، مساء الإثنين؛ إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم العسكرية بمديرية مودية في محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقال المتحدث الرسمي الناطق باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب لـ"إرم نيوز"، إن "دورية عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني، تعرضت لاستهداف مباشر إثر انفجار عبوة ناسفة، في مديرية مودية شرق محافظة أبين، أثناء تأديتها مهام عسكرية وأمنية ضمن إطار ملاحقة فلول العناصر الإرهابية".

وذكر النقيب أن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى "ارتقاء 6 أفراد من أبطال القوات المسلحة الجنوبية شهداء، وإصابة 11 آخرين، بجروح متفاوتة".

وأكد النقيب أن "هذه العمليات الإرهابية الغادرة، لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب وقواته المسلحة، في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب، الذي جرى تجذيره وتصديره إلى الجنوب ومنه محافظة أبين، منذ عقود"، على حد تعبيره.