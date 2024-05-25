صراع بين سموتريتش والجيش الإسرائيلي على إدارة الضفة الغربية

سلطت صحيفة "يسرائيل هايوم" الضوء على ما قالت إنه صراع قوى لكسب صلاحيات إدارة الضفة الغربية، بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يوآف غالانت والجيش الإسرائيلي.

وسموتريتش، بموجب الاتفاق الائتلافي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشغل منصب وزير في وزارة الدفاع، إلا أنه مختص فقط بالشؤون المدنية في الضفة الغربية.

ويعمل سموتريتش بشكل دائم على تمرير مشاريع لتأهيل المستوطنات أو تدمير بنايات أقامها الفلسطينيون أو توسيع مناطق استيطانية في الضفة الغربية.

وبيَّنت الصحيفة أن سموتريتش هو أكثر الشخصيات التي استغلت التركيز الإعلامي على غزة والحرب، كونه المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة داخل وزارة الدفاع.

وأوضحت أنه، خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، ركزت الحرب الأساسية الدائرة بين سموتريتش وغالانت والجيش، على ملف توزيع الصلاحيات.