مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث التصعيد مع ميليشيا حزب الله

ينعقد مجلس الحرب الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، لبحث ملف التصعيد في الجبهة الشمالية، في أعقاب الحرائق الضخمة التي تسببت بها هجمات ميليشيا حزب الله.

وشنَّت ميليشيا حزب الله هجمات بالصواريخ والمسيرات على الجليل والجولان، فجر الثلاثاء، أدت إلى تدمير قرابة 4 آلاف دونم، وفقًا لبعض التقديرات الأولية، وسط دعوات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية للرد بقوة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماعًا لمجلس الحرب سيعقد هذا المساء، في ظل تفاقم الأوضاع بالجبهة الشمالية وإطلاق النيران الذي لا يتوقف باتجاه إسرائيل قادمًا من لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان عقد، الليلة الماضية، اجتماعًا لتقدير الموقف مع قادة الأذرع العسكرية والأمنية حول التطورات في الجبهة الشمالية.

واستمع نتنياهو إلى شرح بشأن جهود السلطات المحلية وسلطة الإطفاء والأعمال الجارية لإخماد الحرائق التي ضربت قرابة 15 بؤرة أساسية.