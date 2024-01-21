السودان.. "الدعم السريع" تنفي نيتها نقل الحرب لمواقع أثرية

نفت قوات "الدعم السريع" في السودان نيتها نقل الحرب إلى مواقع أثرية في ولاية نهر النيل، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس أو الإضرار بمنشآت البلاد الحيوية.

وكانت تقارير إعلامية نشرت الأسبوع الماضي عن وقوع اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، في منطقة "النقعة والمصورات" بولاية نهر النيل والتي تضم مواقع أثرية تعود لمئات السنين.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأفراد من قوات الدعم السريع، وهم داخل بعض المواقع الأثرية في هذه المنطقة.