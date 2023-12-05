مصرع مدني بقصف تركي على محافظة دهوك العراقية

قتل مدني وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، بقصف تركي استهدف ناحية بامرني في محافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "الطيران التركي الحربي نفذ ثلاث ضربات على ناحية بامرني في محافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بحالة خطرة وليس لهما أي علاقة أو ارتباط بحزب العمال الكردستاني".

وأضافت المصادر، أن "القصف التركي تسبب بأضرار مادية ببعض المنازل القريبة من القصف إضافة إلى حريق في بعض المزارع، تمت السيطرة عليه سريعًا ومنع انتشاره من قبل فرق الدفاع المدني".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر، طلعات جوية تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، داخل حدود إقليم كردستان العراق، لكنها في الغالب تصيب مدنيين من المواطنين الأكراد، وعناصر من قوات البيشمركة الكردية، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر حزب العمال بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثّفت تركيا في الآونة الأخيرة ضرباتها ضد قواعد الحزب، وسط رفض الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، فيما تتكرر الدعوات العراقية إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف التركي، الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا للسيادة العراقية، على حد قولها.