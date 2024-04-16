يمنيون بعد عشر سنوات من الانقلاب: حياتنا تحولت إلى جحيم

صلاح قعشة

مع انقضاء السادس والعشرين من مارس آذار الماضي، دخل اليمنيون السنة العاشرة من الحرب، التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، بغرض الاستيلاء على الحكم.

وفقد الكثير من اليمنيين كل مصادر دخلهم، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2015، التي استمرت في إيقاف صرف رواتبهم في مناطق سلطتها منذ ذلك الوقت.

كما تسببت بانهيار سوق العمل، واتساع رقعة الفقر، وانهيار العملة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فتحولت حياة اليمنيين إلى شقاء ومعاناة يومية.

" إرم نيوز" استطلع آراء عدد من اليمنيين حول آثار هذه السنوات العشر على حياتهم.

يقول الأستاذ الأكاديمي بكلية الزراعة في جامعة صنعاء الدكتور عبدالله ناشر لـ "إرم نيوز" إن ما هو حاصل في حياة اليمنيين بعد عشر سنوات من الانقلاب الحوثي، هو "أمر فظيع ومزرٍ، لا يمكن تخيله، ولم يكن أحد من اليمنيين يتخيل أن تصل الأمور إلى ما هي عليه الآن؛ إذ تراجعت حياتنا إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر".

ويضيف ناشر: "الانقلاب الحوثي غيّر حياة الناس جميعا بكل طبقاتهم، فحياة من دون رواتب، ومصادر دخل انحسرت بشكل غير عادي، وكل ذلك انعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر".