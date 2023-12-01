رئيس بلدية غزة لـ "إرم نيوز": القصف الإسرائيلي دمَّر أرشيفنا التاريخي

قال رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، إن القصف الإسرائيلي على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، استهدف أرشيف البلدية الذي يحتوي على وثائق تاريخية منذ العهد العثماني قبل نحو 200 عام، تعود لمبانٍ أثرية وخرائط عمرانية، فضلًا عن تراخيص الطابو لبيوت تعود إلى أكثر من 150 عامًا.

وأضاف السراج في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "كل شيء تم حرقه بالكامل، حيث استمرت النيران تشتعل بالمكان لأكثر من 3 أيام".

وعن تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي، قبل اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، قال السراج: "اتصل بي ضابط عرّف عن نفسه بأنه يعمل في المخابرات الإسرائيلية، وطلب مني شخصيًا الذهاب إلى المقر الرئيس لبلدية غزة، وإخلاء جميع الموظفين منه، تمهيدًا لقصفه".