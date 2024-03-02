مقتل 11 فلسطينيا على الأقل في غارة أصابت خيمة في رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، مقتل 11 فلسطينيا بينهم مسعف، وإصابة 50 آخرين بجروح، في قصف إسرائيلي استهدفهم بجوار بوابة مستشفى في مدينة رفح، أقصى جنوبي القطاع، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وقالت الوزارة، في بيان: "استشهاد 11 مواطنا واصابة نحو 50 آخرين، من بينهم أطفال، نتيجة استهداف قوات الاحتلال لخيام نازحين وتجمع للمواطنين بجوار بوابة مستشفى للولادة بحي تل السلطان في مدينة رفح".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والأطقم الطبية منذ بداية حربه على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من أفراد الطواقم الطبية بكافة مناطق غزة"، وفق بيانات سابقة للوزارة.