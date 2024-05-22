بالبراميل المتفجرة.. الجيش السوداني يدمر محطة كهرباء الفاشر (فيديو)

قال شهود عيان في السودان لـ "إرم نيوز"، الثلاثاء، إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، دمّر المحطة التحويلية لكهرباء مدينة الفاشر باستهدافها بغارة جوية.

وأضاف الشهود أن "مقاتلات الجيش السوداني أسقطت براميل متفجرة على المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر مما تسبب في حرق عدد من المرافق والمخازن داخل المحطة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصوراً تظهر آثار الحريق واشتعال النيران في المحطة التحويلية لكهرباء الفاشر، وسط تجدد للاشتباكات مع قوات "الدعم السريع".

من جهتها، وصفت قوات "الدعم السريع" في بيان لها، الغارة على المحطة بأنها "مشهد إجرامي جديد ومسلك خطير في تدمير البنى التحتية للشعب السوداني، مؤكدة "تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء في المدينة".

وأضافت: "العمل التخريبي الذي مارسته الأيادي الآثمة والذي طال مقدرات الشعب السوداني، قصد منه زعزعة الأمن والاستقرار بالإقليم والمنطقة، وتدمير البنى التحتية اتباعاً لسياسة الأرض المحروقة التي ظلت تمارسها مليشيا البرهان بعد أن فشلت في مواجهة أشاوس قوات الدعم السريع في ميادين القتال".