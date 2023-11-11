جامعة كولومبيا الأمريكية تعلّق نشاط جمعيات طلابية بسبب حرب غزة 

وأوضح في بيان: "تم اتخاذ هذا القرار بعد أن انتهكت الجمعيتان بشكل متكرر قواعد الجامعة بشأن تنظيم أحداث في الحرم الجامعي، ما أدى إلى تنظيم حدث غير مصرح به، بعد ظهر الخميس، على الرغم من التحذيرات وأفضى إلى خطابات تهديد وترهيب".

وأكد روزبرغ، "أن التعليق لن يتم رفعه إلا إذا أبدت الجمعيتان استعدادهما لاحترام قواعد الجامعة، مضيفًا: "أن ذلك يضمن سلامة مجتمعنا واستمرارية الأنشطة الأساسية للجامعة".

وغاب المئات من طلبة جامعة كولومبيا عن الفصول الدراسية، الخميس، للمشاركة في تظاهرة نظمتها هاتان الجمعيتان، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

الضغط من أجل وقف النار

من جانبها، دعت الجمعيتان الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث خلف القصف الإسرائيلي أكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 4500 طفل، وفقًا لوزارة الصحة في حكومة حماس.

وجاء القصف ردًا على هجوم شنته حركة حماس، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل، وقتل فيه 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لحصيلة محدثة خفضتها الدولة العبرية الجمعة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أن الطلبة المشاركين في التظاهرة، الخميس، دعوا الجامعة إلى وصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية"، ووقف التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية.