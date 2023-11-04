وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا الأحد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا، يومي الأحد والإثنين، في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس.

ويزور بلينكن الأردن، اليوم السبت، لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب بعد زيارته لإسرائيل، الجمعة.

ويشارك بلينكن في اجتماع مع وزراء خارجية عرب في عمَّان، للتأكيد على الموقف العربي بوقف إطلاق فوري للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

ومنذ 29 يومًا الحرب الإسرائيلية على غزة، تواصل القوات الإسرائيلية حربها على غزة، مخلفة نحو 9500 قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 24 ألف جريح، فضلًا عن مقتل 145 فلسطينيًا، واعتقال نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.