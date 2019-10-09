وسط إدانات واسعة للهجوم التركي في سوريا.. أمير قطر يتصل بأردوغان

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الأمير تميم بن حمد، ”أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان“، بعد ساعات من إطلاق أنقرة عملية عسكرية شمال شرق سوريا، قُوبلت بإدانات واسعة.

وفي وقت سابق، اليوم، بدأت تركيا عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، بضربات جوية وقصف مدفعي على مناطق سيطرة تلك القوات شمال شرق سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية:“بحث الشيخ تميم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأحداث في سوريا“.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاتصال ”استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها“.

ولم تتطرق الوكالة بشكل مباشر لموقف الدوحة من الهجوم، الذي ووجه بإدانات عربية ودولية، ودعوات إلى وقفه على الفور.

وفي وقت سابق، اليوم، أدانت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ومصر، في بيانات منفصلة، العملية العسكرية، كما شجبتها دول أوروبية.

وأعلنت جامعة الدول العربیة، عقد اجتماع طارئ لمجلسھا على مستوى وزراء الخارجیة، السبت المقبل، لبحث ”العدوان على الأراضي السوریة.

وذكر الأمین العام المساعد للجامعة العربیة السفیر حسام زكي، في بیان، أن الاجتماع الطارئ جاء بناءً على طلب مصر وتأیید عدة دول، بالتشاور مع رئیس مجلس الجامعة في دورته الحالیة وزیر خارجیة العراق.

وأشار زكي إلى أن“العدوان التركي على الأراضي السوریة یمثل اعتداءً غیر مقبول على سیادة دولة عربیة عضو في الجامعة؛ استغلالًا للظروف التي تمر بھا، والتطورات الجاریة وبما یتنافى مع قواعد القانون الدولي“.