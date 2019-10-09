مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لبحث التوغل التركي في سوريا

دعت مصر، اليوم الأربعاء، جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ؛ لبحث التوغل التركي في الأراضي السورية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن بلادها ”تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية“.

وأشارت إلى أن ”تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية، استغلالًا للظروف التي تمر بها“.

وأكد البيان ”مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء (هندسة ديمغرافية) لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا“.

وبدأت تركيا، اليوم الأربعاء، عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، قالت إنها تهدف للقضاء على ”ممر الإرهاب“ على حدود تركيا الجنوبية.