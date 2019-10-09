الليرة التركية تتراجع قليلًا مع الإعلان عن قرب شن هجوم في سوريا

انخفضت الليرة التركية قليلًا، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، مع قول مساعد للرئيس رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر الحدود ”قريبًا“.

وجاءت تعليقات مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي، فخر الدين ألتون، أثناء الليل في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة واشنطن بوست، في الوقت الذي مهد فيه انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.

وجرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 0542 بتوقيت غرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 أمس الثلاثاء.

وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر الأسبوع الجاري.

وتحركت الليرة ارتفاعًا وانخفاضًا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد يوم من تحذيره من أنه قد ”يدمر“ اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على تويتر أمس الثلاثاء أن أنقرة ”شريك تجاري كبير“ للولايات المتحدة وأن التعامل معها كان جيدًا.