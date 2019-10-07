الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يواجه اتهامًا بالتعامل مع جامعات وهمية‎

اتهم مدقق شهادات جامعية معروف ومثير للجدل، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، بالتعامل مع جامعات وهمية، في تشكيك بالشهادات الأكاديمية التي صدرت تحت إشرافه.

وقال موافق الرويلي، وهو أكاديمي سعودي بات معروفًأ على نطاق واسع في العالم العربي، كمدقق للشهادات الجامعية الوهمية والمزورة، إن القره داغي أشرف على رسالة دكتوراه لشخص من جامعة وهمية.

وبدأ الرويلي، اتهاماته للدكتور القره داغي، قبل نحو أسبوع، عبر موقع ”تويتر“، وطلب من الداعية المعروف الرد على اتهامه، لكن القره داغي التزم الصمت حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

سعادة د. علي القرة داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين #تعرف_موافق عندما يكتب تغريدة ينتظر ردا ولكن سعادتكم لم يرد علىّ بعد.. الرد مطلوب والشفافية واجبة عليكم .. الخيار بيدكم اما ان ترد او سأغرد لك يوميا حتى ترد .. لعلمك لن اكل او امل من ذلك #هلكوني @aliqaradaghi https://t.co/cmRvPqWgZa pic.twitter.com/Z2KeKChJwP — موافق فواز الرويلي (@Muwafig) September 30, 2019

وقال الرويلي، في تغريدة موجهة للقره داغي: ”الشيخ الدكتور على القرة داغي فضلًا أصدقني القول كم شاركت أو أشرفت على رسالة ماجستير ودكتوراه مقدمة لجامعات وهمية عدا مشاركتكم في مناقشة أو الإشراف على رسالة المتدكتر محمد الفوزي والمقدمة للجامعة العالمية والتي طبعت على حساب جامعة وسيت منيستر؟ #هلكوني“.

وأضاف في تغريدة أخرى: ”سعادة د. علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين #تعرف_موافق عندما يكتب تغريدة ينتظر ردًا ولكن سعادتكم لم يرد علىّ بعد.. الرد مطلوب والشفافية واجبة عليكم .. الخيار بيدكم إما أن ترد أو سأغرد لك يوميًا حتى ترد .. لعلمك لن أكل أو أمل من ذلك #هلكوني“.

سعاد د. علي القرة داغي

نظرا لانشغالي اعتذر لكم لانني لم اذكركم بالرد على تغريدتي لكم! يتوقع ان يكون "الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صادقا امينا ويرد على عامة المسلمين وخاصتهم انتظر ردكم لارتاح وترتاح #هلكوني @aliqaradaghi https://t.co/X0NdLPPRPR — موافق فواز الرويلي (@Muwafig) October 5, 2019

وتابع في تغريدة ثالثة، اليوم الاثنين: ”سعادة د. علي القرة داغي نظرًا لانشغالي اعتذر لكم لأنني لم أذكركم بالرد على تغريدتي لكم! يتوقع أن يكون الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صادقًا أمينًا ويرد على عامة المسلمين وخاصتهم انتظر ردكم لارتاح وترتاح #هلكوني“.

ويظهر اسم القره داغي، وأساتذة آخرين من جامعات قطرية وبريطانية وإماراتية، وقد أشرفوا على رسالة الدكتوراه لشخص يدعى محمد الفوزي، يقول الرويلي إنها صادرة عن جامعة وهمية كما يبدو.

ويحمل الرويلي شهادة الدكتوراه في مناهج التعليم من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه عضو سابق في مجلس الشورى السعودي، لكنه معروف كمدقق شهادات جامعية بشكل تطوعي مستعينًا بوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الجامعات الإلكترونية، على الرغم من الانتقادات التي يواجهها.

ويشكك كثيرون بمزاعم الرويلي، ويقولون إنه غير مخول من أي جهة رسمية في أي بلد بالبحث والتدقيق في الشهادات الجامعية للآخرين، ولا يقدم أدلة على اتهاماته.

والدكتور القره داغي، من شمال العراق، وهو حاصل على دكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف في مجال العقود والمعاملات المالية، عام 1985، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين جامعات العالم، بحسب ما يوضح موقعه الرسمي.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مؤسسة إسلامية غير حكومية تأسست، سنة 2004، بمدينة دبلن في ايرلندا، قبل أن تنتقل لقطر في العام 2011.