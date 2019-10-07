توقيف 3 أشخاص بتهم الرشوة واستغلال المنصب الرسمي في الأردن

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، توقيف موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة، وذلك لإدانته بجنايتي الرشوة واستثمار الوظيفة.

وأوضح مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن ”الموظف حُوّل للتحقيق بعدما ضبط متلبسًا بحصوله على مبلغ 3500 دينار (5000 دولار أمريكي)، من مندوب إحدى شركات المستحضرات الطبية، الذي جرى ضبطه بالتنسيق مع هيئة الفساد ودائرة الضريبة.

وقرر المدعي العام توقيف المدير المالي والمنسق العام العاملين في أحد المراكز، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإدانتهما بجرائم الاحتيال وتضارب المصالح والتزوير، بحسب قناة ”رؤيا“ الأردنية.

وذكرت تقارير أن ”صاحب المركز الفار ارتكب وعدد من الموظفين والمتعاونين معه، تلك الجرائم من خلال تنفيذهم لاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص مراقبة انتخابات مجلس النواب 18″، حيث تقرر الحجز على أموال مدير المركز، ومنعه من السفر.