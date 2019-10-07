الشيخ: وزير إسرائيلي أقر بوجود فساد وسرقة لأموال السلطة الفلسطينية‎

كشف حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون اعترف في اجتماع رسمي بوجود فساد وسرقة من أموال السلطة في موضوع التحويلات الطبية إلى إسرائيل.

وقال في تصريح أوردته وكالة ”وفا“ الرسمية اليوم: ”مريض يرقد 460 يومًا مع مرافقين في مستشفى، وتصدر له فاتورة بـ10 ملايين شيقل؟ هذه سرقة. لذلك أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل، وليس بهدف معاقبة الناس“.

وقال الشيخ: ”بناءً على موافقة الجانب الإسرائيلي على تفعيل اللجان الفنية وافقنا على استلام 1.5 مليار شيقل من أموالنا، وتم تحويلها يوم الأحد لخزينة الدولة“، مؤكدًا أن تفعيل اللجان الفنية ”أهم بكثير بالنسبة لنّا من الأموال التي تم تحويلها؛ لأنها تساعدنا على وقف نزيف القرصنة والسرقة المستمر لأموالنا“.

وتابع: ”هذه الأموال ليست منحة أو هبة… هذه أموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها إسرائيل وتقرصنها“.

وتابع الشيخ:“ تجبي إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتحوّلها للجانب الفلسطيني بعد أن تخصم ما نسبته 3% كبدل جباية، إلى جانب خصم مبالغ تتعلق بالتحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، ومستحقات الكهرباء والمياه.

وتتراوح قيمة المقاصة الشهرية من 500 إلى 700 مليون شيقل، تخصم منها إسرائيل نحو 200 مليون شيقل، وترسل رسالة لوزارة المالية الفلسطينية بقيمة الخصومات دون توفير أي كشوفات دقيقة حول آلية الخصومات.

وأضاف: ”خصم واقتطاع نحو 41 مليون شيقل شهريًا، أي ما قدّره الجانب الإسرائيلي من قيمة ما نصرفه من رواتب لأسر الشهداء والأسرى، كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير، واتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا بعدم استلام المقاصة منقوصة؛ لأنها قرصنة وسرقة“.