مقتل متظاهر في محافظة الديوانية جنوب العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء السبت، بمقتل متظاهر وإصابة 5 على الأقل في إطلاق نار لقوات الأمن ضد محتجين وسط مدينة الديوانية، جنوب العراق.

وقال الملازم أول في شرطة الديوانية جاسم التميمي، إن ”قوات الأمن فرقّت تظاهرة للمئات وسط مدينة الديوانية باستخدام الرصاص والقنابل الصوتية“.

وأشار إلى أن ”متظاهرًا قتل وأصيب 5 آخرون على الأقل بجروح“، موضحًا أن ”قوات الأمن طاردت المتظاهرين في الشوارع القريبة من مركز المحافظة“.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.