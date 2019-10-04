رضوخًا للمتظاهرين العراقيّين.. عادل عبدالمهدي: سنمنح راتبًا لكل أسرة لا تملك دخلًا كافيًا (فيديو)

تعهّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، بعدة إجراءات جديدة؛ في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، ووقف التظاهرات التي تدخل يومها الرابع.

ومن ضمن الإجراءات مشروع سيقدمه عبدالمهدي قريبًا لمجلس الوزراء، يقضي بمنح الحكومة راتبًا لكل عائلة لا تمتلك دخلًا ثابتًا؛ لتوفير حد أدنى للعيش بكرامة، حسب قوله.

وطالب عبدالمهدي، في خطاب متلفز، البرلمان العراقي بإجراء تعديلات وزارية، بعيدًا عن المحاصصات السياسية، واعتبر مطالب المحتجين مطالب حق، لكنه قال إن حكومته لا تستطيع معالجة تراكمات عقود خلال أقل من سنة.

وكشف رئيس الوزراء اتفاقًا بين الحكومة والقضاء، على الإفراج عن المعتقلين، واصفًا ضحايا التظاهرات بـ“الشهداء“.

وقال عبدالمهدي: ”يجب علينا أن نعيد الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات، مشددًا على أنه يتحمل مسؤولية قيادة الدولة في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة“.

وارتفع عدد قتلى المظاهرات التي انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، في عدد من المدن العراقية، إلى 44، كما أصيب المئات، وفق مصادر طبية وأمنية في البلاد.