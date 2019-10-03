قوة إسرائيلية خاصة تختطف 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الخميس، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود أن القوة الإسرائيلية ”مستعربين“ تسللت لبلدة كوبر متخفية في مركبتين تجاريتين، ثم اختطفت الأشقاء وعد وقسم وأصيل البرغوثي، في العشرينات من العمر، من وسط البلدة، قبل أن تنسحب سريعًَا.

وحتى الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية ولا الفلسطينية حول ما ذكره الشهود.

و“المستعربون“ هي قوة خاصة إسرائيلية يتنكر أفرادها في لباس عربي، ويتقنون اللغة العربية، ونفذت مئات العمليات داخل الأراضي الفلسطينية، بينها عمليات اغتيال واعتقال.