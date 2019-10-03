مقتل ناشط مدني وزوجته بظروف غامضة جنوبي العراق

أفاد مصدر في الشرطة وشاهد عيان، بأن ناشطًا مدنيًا وزوجته قتلا، اليوم الخميس، في محافظة البصرة ذات الأكثرية الشيعية، أقصى جنوبي العراق.

وذكر ضابط برتبة ملازم أول في شرطة البصرة، أن حسين عادل المعروف بنشاطه في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قتل هو وزوجته على أيدي مسلحين مجهولين داخل منزلهما، وسط مدينة البصرة، فيما فتحت قوات الأمن تحقيقًا بالحادث.

وأشار الضابط إلى أن قادة الأمن عقدوا اجتماعًا عاجلًا؛ إثر الحادث لمناقشة الأوضاع الأمنية؛ خشية تفاقم الاحتجاجات في البصرة، دون أن يشير إلى نتائجه.

من جانبه، أفاد شاهد عيان بأن الناشط حسين عادل وزوجته قتلا على يد مسلحين مجهولين ملثمين، اقتحموا منزلهما وأطلقوا النار عليهما قبل أن يفروا، مبينًا أن قوات الأمن وصلت إلى مكان الحادث بعد فرار المسلحين.

وذكر الشاهد أن عادل معروف عنه مشاركاته المتواصلة في الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن القتيل وزوجته كانا يقومان بشكل رئيسي بإسعاف ومعالجة حالات الاختناق بالغازات المسيلة للدموع في صفوف المتظاهرين على مدى اليومين الماضيين.

ويشهد جنوبي العراق احتجاجات مناهضة للحكومة، منذ يومين، أدت لوقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، سقط على إثرها 21 شخصًا، حتى عصر الخميس.

ويطالب المحتجون بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.