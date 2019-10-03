إيران تستخدم طائرات مسيرة بذريعة حماية ”زوار الأربعين“ في العراق

قال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، اليوم الخميس، إن الطائرات بدون طيار والبالونات وطائرات ”كوادكوبتر“ التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني، ستوفر سلامة وأمن زوار الأربعين في العراق، المقررة في 20 أكتوبر الجاري.

وأضاف حيدري، على هامش حفل للحديث عن إنجازات الجيش الإيراني: ”على غرار السنوات السابقة، ستوفر القوة البرية للجيش الإيراني أمن زوار الأربعين في العراق“.

وقال المسؤول العسكري: ”إن القتال علم يتطور مثل كل الظواهر الأخرى“، مضيفًا: ”لهذا الغرض نحتاج إلى أدوات وتقنيات خاصة لحماية أرضنا والدفاع عنها“.

ويشهد العراق حاليًا احتجاجات عارمة في العديد من المدن والمحافظات، ضد نظام الحكم في بغداد؛ بسبب البطالة والفساد وسوء الأوضاع المعيشية والخدمية.

وتقول إيران، إن نحو 3 ملايين ونصف زائر إيراني، سيتوجهون إلى العراق؛ للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين بمدينة كربلاء وسط العراق.