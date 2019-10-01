أزمة معلمي الأردن.. تضارب تصريحات بين وزارة التربية والنقابة بشأن كسر الإضراب

تضاربت التصريحات بشأن إضراب المعلمين في الأردن، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية التحاق الطلاب بمدارسهم، نفت نقابة المعلمين ذلك.

وجاء ذلك في ظل دعوات وجهتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة لإرسال أبنائهم إلى المدارس لاستئناف العملية الدراسية تطبيقًا لقرار المحكمة الإدارية القاضي بفك إضراب المعلمين، الذي يكمل الخميس المقبل شهرًا كاملًا.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن عددًا كبيرًا من الطلبة التحقوا بمدارسهم الحكومية في مختلف مناطق المملكة صباح الثلاثاء.

لكن الوكالة نقلت عن طلبة وأولياء أمور أن ”معلمين ومعلمات في عدد كبير من المدارس رفضوا السماح للطلبة بالدخول للغرف الصفية، وبقي بعضهم في الساحات، فيما طُلب منهم العودة لمنازلهم“.

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ”انتظام العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية للذكور والإناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة“.

في المقابل، أكدت نقابة المعلمين أن ”المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب هي أرقام وهمية لا صحة لها“.

وقالت النقابة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، إن ”هدف هذه المعلومات هو النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة“.

ونشرت صفحة النقابة صورًا لمعلمين من داخل مدارسهم، وهم يرفعون يافطات تؤكد على تمسكهم بالإضراب.

وهددت وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس. ونقل موقع ”عمون“ المحلي عن مصدر قوله إن ”الإجراء الإداري يقتضي الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارًا عن كل يوم لا يلتزم فيه المعلم أو المعلمة بإعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية“.