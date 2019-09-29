الخارجية السودانية تستدعي السفير المصري بعد اعتقال طالب في القاهرة

استدعت وزارة الخارجية السودانية، السفير المصري في الخرطوم، على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة، وإظهاره إعلاميًا أثناء اعترافه بالمشاركة في أنشطة ضد الحكومة المصرية.

وقالت في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأحد:“استدعت وزارة الخارجية السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خلفية قضية اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن في القاهرة، وعرضه عبر وسائل الإعلام، وهو يدلي باعترافات حول مشاركته في أنشطة ضد الحكومة المصرية“.

وأضافت الخارجية السودانية:“نقل وكيل الوزارة السفير صديق عبد العزيز للسفير المصري، قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تم التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته، وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له“.

وطالبت الخارجية السودانية بـ“ضرورة ضمان سلامة الطالب المعتقل ومنحه كل حقوقه القانونية، والابتعاد عن محاكمته إعلاميًا، وتمكين السفارة من مقابلته“، لافتة إلى أن البلدين يتجهان نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات، ولا ينبغي السماح بالممارسات التي تعوق مثل هذا التعاون، وتسيء لأجواء العلاقات بين البلدين.