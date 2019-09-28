بعد السعودية.. رئيس وزراء العراق يعتزم زيارة إيران قريبًا

نقلت تقارير إخبارية إيرانية عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سيزور العاصمة الإيرانية طهران، بعد زيارته إلى السعودية.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم السبت، قال الزيادي إن ”عبدالمهدي سيسافر إلى طهران قريبًا بعد زيارته للرياض“، مشيرًا إلى أن ”المنطقة ملتهبة حاليًا وتحاول بعض الأطراف خلق الحرب والفتنة، وبالتالي فإن دخول العراق لتخفيف حدة التوتر وتخفيف الأزمة، مهم وضروري“.

وأضاف عضو البرلمان العراقي: ”زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للسعودية كانت ناجحة وسيسافر بعد ذلك إلى الجمهورية الإسلامية.. الحد من التوتر هو الخيار الأفضل لأن الحرب لن تفيد أي طرف، ولم تعد المنطقة قادرة على تحمل المزيد من الحروب، ويسعى العراق لتحقيق الاستقرار، وهذه هي السياسة التي انتهجها رئيس الوزراء العراقي في رحلاته الإقليمية“.

وكان عبدالمهدي زار السعودية، الأربعاء الماضي، المملكة العربية السعودية والتقى خلال زيارته عاهل البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهذه الزيارة هي الثانية لعبدالمهدي للسعودية، حيث كانت الأولى في نيسان/ أبريل الماضي، وتم خلالها التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي أيضًا زار عبدالمهدي العاصمة الإيرانية طهران في أول زيارة له منذ تولي منصب رئيس الوزراء العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.