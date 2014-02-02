شيخ أردني: الله أورث فلسطين لليهود

قال الشيخ أحمد العدوان الذي يعرف نفسه بأنه عالم إسلامي مقيم في الأردن عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك إنه لا يوجد شيء في القرآن الكريم اسمه "فلسطين"، مبينا أن الله كتب الأرض المقدسة لبني إسرائيل إلى يوم القيامة، وأورثها لهم بقوله تعالى (كذلك وأورثناها بني إسرائيل) سورة الشعراء 59.

وأضاف: "أقول للمحرفين عن كتاب ربهم القرآن الكريم من أين أتيتم باسم فلسطين يا كذابين يا ملاعين وقد سماها الله تعالى الأرض المقدسة وأورثها بني إسرائيل إلى يوم القيامة، لا يوجد شيء في القرآن الكريم اسمه فلسطين.. مطالبتكم بأرض إسرائيل باطلة واعتداء على القرآن وعلى اليهود وعلى أرضهم وبالتالي لن تفلحوا وسيخزيكم الله ويخذلكم كونه تعالى هو الذي يدافع عنهم".

كما قال الشيخ العدوان: "الفلسطينيون قتلة الأطفال والشيوخ والنساء، يعتدون على اليهود ثم يقدمونهم كدروع بشرية ويختبئوا وراءهم.. دون رحمة لأطفالهم وكأنهم ليسوا أطفالهم، ليوهموا الرأي العام أن اليهود يتعمدوا قتلهم".

الجدير بالذكر أن الشيخ المذكور زار إسرائيل والتقى بعلماء دين يهود، وأجرى معه موقع "إسرائيل بالعربية" حوارا قال فيه إن سبب انفتاحه على الشعب اليهودي نابع من اعترافه لهم بسيادتهم على أرضهم وإيمانه بالقرآن الكريم الذي أخبر وأقر بذلك في مواطن كثيرة منه، مثل قوله تعالى: (يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم…) المائدة 21، وقوله تعالى: (كذلك أورثناها بني إسرائيل) الشعراء 59، وغيرها من الآيات الكريمة.

وأضاف أن اليهود شعب مسالم يحب السلام ولا يعتدي على أحد، ولكن إذا أعتدي عليه يدافع عن نفسه بأقل ضرر للمعتدي، ويكفيه شرفا أن الله تعالى فضله على العالمين أي على الإنس والجن إلى يوم القيامة.