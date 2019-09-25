الرئيس العراقي: بلادنا لن تكون منطلقًا لعدوان ضد دول الجوار

قال الرئيس العراقي برهم صالح خلال كلمته أمام قادة العالم في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تكون منطلقًا للعدوان ضد أي من دول الجوار، وإن علاقاتها تتعزز بالعمق العربي والخليجي.

وأعرب صالح خلال الكلمة عن إدانته ”لاستهداف أمن السعودية“، معتبرًا ”استهداف أمن الخليج تطورًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة“، ومؤكدًا على أن ”العراق قلق من التطور والتصعيد الأخير“، موضحًا أن ”استقرار العراق مصلحة للجميع، وتغييبه يؤدي إلى توتر المنطقة“.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لشركة ”أرامكو“، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة ”الحوثي“ اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم.