إسرائيل تنشئ ”مقبرة ذكية“ في أنفاق القدس لنهب الأراضي الفلسطينية

كشف تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعكف حاليًا على إنشاء أنفاق تحت الأرض في أعماق جبال القدس على عمق 50 مترًا، عند مدخل المدينة، تتسع لأكثر من 20 ألف قبر ومن المقرر افتتاحها نهاية أكتوبر المقبل.

وتقع أنفاق الدفن الجديدة تحت أكبر مقبرة في المدينة والتي تضم حوالي ربع مليون قبر، فيما تشهد المقبرة ازدحامًا متزايدًا وحاجة مستمرة للتوسع، مما يعني احتلال المزيد من الأراضي ذات المكانة والأهمية الكبيرة في المدينة.

ونقلت وكالة ”شينخوا“ الصينية عن عدي الفنداري، مدير تطوير الأعمال في شركة ”رولزور للأنفاق المتطورة“، القائمة على تنفيذ المشروع، قوله إن ”ابتكار مثل هذا الحل يعتبر بداية لحقبة جديدة في كل ما يتعلق بالدفن نظرًا للحاجة إلى المزيد من المدافن خاصة في المدن الكبرى، في ازدياد كبير وواضح“.

وأضاف الفنداري أن ”الفكرة لاقت ترحيبًا وتقبلًا كبيرين في أوساط المسؤولين اليهود المتدينين، خاصة أن الموت لا يتوقف والموتى بحاجة إلى مدافن جديدة وأماكن أوسع“، وفق قولهم.

ويعتبر أريك جلازير مدير عام شركة ”رولزور للأنفاق“ صاحب فكرة فتح ”أنفاق المقابر“، بعد زياراته المتكررة للقدس والتفكير بابتكار أنفاق المقابر للحد من التوسع نحو المزيد من الأراضي في القدس، واستثمار تلك الأراضي في مشاريع أخرى تفيد الأحياء فيما يمكن للأموات أن يستريحوا في مقابرهم.

وبحسب الوكالة، بدأت أعمال الحفر في نفق القبور في عام 2014، في حين سيتم افتتاح جزء منه للدفن بواقع ثمانية آلاف قبر، تم إنشاؤها بما يتماشى مع قوانين الديانة اليهودية.

وتابع الفنداري: ”لم تغطِ التكلفة التقديرية للمشروع التي بلغت 50 مليون دولار أمريكي سوى حوالي 5 في المائة من مساحة الجبل، مع إمكانية الزيادة في البناء في حال بقيت هذه الطريقة مفضلة لدى اليهود في عمليات الدفن.

وتتوقع شركة ”رولزور للأنفاق“ أن يمتلىء 23 ألف قبر خلال 10 أعوام فقط.