كاريكاتير ”عنصري“ عن مدارس لبنان ”المكتظة بالغرباء“ يثير جدلًا بمواقع التواصل (صورة)

أثار رسم كاريكاتوري حول عدم وجود شواغر في المدارس اللبنانية، بث على قناة (أو تي في)، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتوائه على تلميحات وصفت بـ“العنصرية“، بحسب بعض رواد تلك المواقع.

وبثت القناة التلفزيونية، التابعة للتيار الوطني الحر، الذي يترأسه رئيس التيار ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، مقطعًا كاريكاتوريًا سخرت فيه من النازحين وأبناء العمال الأجانب الذين حلوا محل التلاميذ اللبنانيين في المدارس الحكومية، بحسب الرسم الكاريكاتوري.

وجاء الرسم الكاريكاتوري بمثابة رد على تصريح وزير التربية اللبناني أكرم شهيب الذي أكد فيه، مع بدء العام الدراسي في البلاد، على أنه لن يسمح ببقاء أي طالب خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.

ويظهر في الرسم، الذي أحدث جدلًا واسعًا، طالبان لبنانيان يهمان بالدخول إلى المدرسة، لكنهما يتفاجآن بلافتة على باب المدرسة كتب عليها بأن المدرسة لم تعد تتسع لمزيد من الطلاب، نعتذر منكم، المدرسة مفللة (ممتلئة) بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين“.

يشار إلى أن التيار الوطني الحر كان قد عبر في أكثر من مناسبة عن ضيقه بوجود اللاجئين والمهاجرين في لبنان، وخصوصًا السوريين والفلسطينيين.

ورأى ناشطون أن الرسم الكاريكاتوري بالغ في التعبير عن اكتظاظ المدارس الحكومية، مشيرين إلى أن الانتقاد بلغ حد العنصرية، مضيفين بأن هذا الانتقاد المباشر والحاد جاء نتيجة شيوع خطاب من هذا النوع، تكرس خلال السنوات الماضية ومر دون حساب.

وركز المنتقدون على ورود كلمة ”زنوج“ في اللافتة، مشيرين إلى أن حرص التيار الوطني الحر على إيجاد أماكن للتلاميذ اللبنانيين في مدارسه الحكومية، يجب ألا يقوده إلى رفع شعارات عنصرية.

ومن المرجح أن تتصاعد نبرة الانتقاد لمثل هذا الخطاب، لا سيما وأن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان باتت تتصدر اهتمامات شريحة واسعة من الطبقة السياسية في لبنان التي تطالب بعودتهم إلى بلادهم بعد أن تحولوا إلى عبء لم يعد يتحمله لبنان.