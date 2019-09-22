مقتل مستوطنة إسرائيلية متأثرة بجراحها جرّاء صاروخ أطلق من غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن مستوطنة إسرائيلية تُوفيت بعد إصابتها بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة على مدينة عسقلان في شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن مستشفى ”تل هشومير“ الإسرائيلي مصرع المستوطنة ”نينا جنيسدنوفا“ 74 عامًا، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها من صاروخ أطلق من غزة وسقط على مبنى مباشرة في مدينة عسقلان خلال تصعيد نوفمبر 2018. بحسب القناة العبرية 13.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت مئات الصواريخ في جولة التصعيد الماضية، بعد قصف إسرائيلي استهدف عددًا من البنايات السكنية في غزة، حيث وُصفت جولة التصعيد بأنها الأشد ضراوة منذ حرب عام 2014، مما أدى لإصابة عشرات المستوطنين.