السودان.. 5 ملفات بحقيبة ”حمدوك“ في الأمم المتحدة

كشف رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أجندة وفد بلاده المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تصدرتها قضايا السلام، ورفع السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية، وملف الديون.

وقاد رئيس الوزراء السوداني، السبت، وفد السودان إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74، وسيلقي خطاب البلاد أمام الجمعية العامة، الجمعة المقبل.

ووفق منشور لحمدوك عن ”رحلة نيويورك“ عبر حسابه الشخصي على ”فيسبوك“، فإن الزيارة ستتضمن إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع الزعماء وقادة الدول، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية، وتطرق لقضايا السلام في السودان، وملف حقوق الإنسان، وإعفاء الديون البالغة 51 مليار دولار، وإزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي.

وبالإضافة إلى المفات الخمس، من المقرر أن يلتقي ”حمدوك“ الجالية السودانية في نيويورك لشرح التطورات التي تشهدها البلاد، فضلًا عن الوقوف على أوضاع الجالية.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، التي وصلت إلى نيويورك.

ويأمل السودانيون، من حكومة المرحلة الانتقالية، الخروج من عزلة البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي بفعل سياسات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.