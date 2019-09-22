”جماعة الهيكل“ تقتحم باحات المسجد الأقصى 

نفذت ما تسمى ”جماعة الهيكل“ في إسرائيل، اقتحاما للمسجد الأقصى الأحد، بعد دعوتها أتباعها والمستوطنين إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد ”التوراتية“.

وأفادت هيئة المقدسات الإسلامية بالقدس أن نحو 88 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث جالوا في باحاته وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.

وطالبت الجماعة المستوطنين بالمشاركة في سلسلة من البرامج التهويدية تستبق فترة الأعياد، موضحة أنه سيتم اليوم الأحد تنظيم اقتحام مركزي بقيادة حاخامات الهيكل وقادة اتحاد المنظمات المتطرفة التي تدعو لإقامة ”الهيكل“ المزعوم مكان المسجد الأقصى، لباحات المسجد، مؤكدة أنها ستقيم ”حفل تأبين“ في الأقصى إحياءً لذكرى عائلة مستوطن يدعى إيمس كان قد قتل عام 2010 في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة الخليل.

ويعتبر اليهودي المتطرف اسحاق إيمس، الذي سيتم إحياء ذكراه في الأقصى، هو وعائلته من أكثر الداعين لإقامة الهيكل داخل الأقصى.

كما بينت هيئة المقدسات الإسلامية، أن برنامجًا تهويديا آخر سيُقام في باحات الأقصى بقيادة الحاخام المتطرف بنياهو برونر، رئيس المدارس الدينية في صفد، وسيرافقه في هذا الاقتحام عدد من أتباعه وطلاب المدارس الدينية.

وكان موقع ”حدشوت هار هبايت“ العبري، أفاد بأن 448 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال، مبينا أن 187 مستوطنًا اقتحموا الأقصى يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء الماضي.