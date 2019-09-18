مقتل شخصين في تفجير سيارة مفخخة وسط مقديشو

قُتل شخصان على الأقل وأصيب 8 آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من أحد المطاعم بوسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر في شرطة العاصمة، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن التفجير نتج عن سيارة مفخخة كانت مركونة أمام مطعم ”العاصمة الجديد“ الذي كانت تجرى فيه حفلة افتتاح. وأوضح أن المطعم المذكور يقع في تقاطع حاجي باستا بحي وابري وسط مقديشو.

وأضاف المصدر أن التفجير كان قويًا، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن مقتل شخصين وإصابة 8 بجروح، بينهم سيدة، تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة.

في سياق متصل، قال مصدر في الإسعافات: إن التفجير ألحق أضرارًا بالغة بواجهة المطعم، مشيرًا إلى أنهم نقلوا نحو 8 أشخاص تراوحت إصاباتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

وحتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع اتهام أجهزة الأمن المحلية تشير إلى حركة الشباب التي غالبًا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.