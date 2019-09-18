استقالة الصادق المهدي من رئاسة تحالف ”نداء السودان“ 

أعلن الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض، استقالته من رئاسة تحالف ”نداء السودان“، أبرز مكونات قوى ”الحرية والتغيير“ في البلاد.

ودعا المهدي، مكونات التحالف إلى اجتماع عاجل لبحث مراجعات الموقف وهيكلة التحالف، وعلاقته بالتحالفات الأخرى حسب ما تتطلبه المرحلة الحالية.

وأوضح في استقالة مكتوبة أن ”المرحلة الحالية تتطلب مراجعات للمواقف، بما في ذلك هيكل نداء السودان وتحالفاته مع القوى الوطنية الأخرى“.

وأضاف: ”استعدادًا لمتطلبات هذه المرحلة أعلمكم باستقالتي من رئاسة نداء السودان، وأرجو أن نجتمع بالسرعة العاجلة لبحث الهيكلة الجديدة والخيارات المتاحة الآن“.

وتابع: ”تحالف نداء السودان صار أضخم تحالف بين قوى سياسية ومدنية وقوى مسلحة، وجمع بين ممثلي المركز وقوى الهامش“.

ويضم تحالف ”نداء السودان“ قوى أبرزها حزب ”الأمة القومي“، وحزب ”المؤتمر السوداني“، و“الحركة الشعبية/ شمال“، و“حركة تحرير السودان“، بقيادة مناوي، وحركة ”العدل والمساواة“، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة ”المجتمع المدني“، إلى جانب قوى أخرى.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.