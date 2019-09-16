اشتية: الأغوار جزء من جغرافيا فلسطين وسنقاضي إسرائيل على استغلالها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين.

وشدد رئيس الوزراء، على أننا سنقاضي اسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية. وقال: ”إسرائيل تستثمر في الأغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ العام 1967 حتى يومنا هذا“.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت في بلدة فصايل في الأغوار، اليوم الإثنين، إن اجتماع الحكومة اليوم في فصايل هو للتأكيد على هويتها الفلسطينية، كما سيكون لنا اجتماعات في محافظات أخرى.

وأضاف أن مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلومترًا مربعًا وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل، الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب أصوات انتخابية.

وشدد اشتية، على أن الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل أن تدين أو تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم، في قضايا متعلقة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الأغوار مركب رئيسي من الجغرافيا الفلسطينية، والفلسطيني وُلدَ ليكون على هذه الأرض، وهي جزء مهم من أراضي دولتنا الفلسطينية المتكاملة والمتواصلة الأطراف، وأن الحكومة ستتخذ قرارات تدعم صمود أهلنا هنا.