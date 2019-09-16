المخابرات العراقية تعلق على تصريحات منسوبة لأحد مسؤوليها بشأن ”هجومي أرامكو“

نفت المخابرات العراقية، يوم الاثنين، تصريحات منسوبة لأحد مسؤوليها فيما يتعلق بالهجمات التي طالت منشآت نفطية في السعودية.

وكان موقع ”ميدل إيست أون لاين“ نقل عن من قال إنه مسؤول مخابرات عراقي، أن ”الهجمات تمت بواسطة طائرات مسيرة إيرانية أطلقت من معسكرات للحشد الشعبي في الجنوب العراقي“.

وأشار المسؤول، حسب الموقع، إلى أن ”الهجمات على منطقتي بقيق والخريص (شرقي السعودية) كانت ردًا على الغارات الإسرائيلية بطائرات مسيرة على معسكرات للحشد في أغسطس/ آب الماضي“.

وقال متحدث باسم جهاز المخابرات في بيان، إن ”الجهاز ملتزم بنص وروح البيان الصادر عن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء في الـ 15 من أيلول/سبتمبر الجاري“، داعيًا وسائل الإعلام إلى ”توخي المصداقية والدقة في نقل الأخبار، خصوصًا تلك التي قد تسعى إلى إقحام البلاد في صراعات مواجهات خارجية“، على حد تعبيره.

وذكرت وسائل إعلامية في وقت سابق أن عددًا من الطائرات المسيرة والصواريخ انطلقت من جنوب العراق تجاه المملكة العربية السعودية، وهو ما نفته الحكومة العراقية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أمس الأحد، إن ”العراق يؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وإن الحكومة ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات“.