عمير بيرتس: ”حماس“ تلعب بنا وعلينا مقاطعتها والعودة للتحاور مع عباس

طالب عمير بيرتس، زعيم حزب ”العمل“ الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حكومة نتنياهو، بوقف التعامل مع حركة ”حماس“ واستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ونقل موقع ”i24news“ العبري عن بيرتس قوله إنه يجب على إسرائيل التوقف عن الحديث أو المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في القطاع، داعيًا إلى استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف ”يجب التوقف عن التحدث مع حماس، لا جدوى من استمرار هذه العلاقة، نحن نعلم أن حماس تلعب معنا، وتعرف جيدًا كيفية تحليل الوضع السياسي في إسرائيل“.

وتابع ”حماس تعرف متى تصعد النيران ومتى تخفضها، لذلك لن يتم التوصل لاتفاق معهم، يجب أن نعود للتحدث مع السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي وبناء قوة ضد حماس أساسها أن تقوم حماس بتفكيك غزة مقابل إعادة إعمار غزة، ونزع السلاح مقابل إعادة التأهيل الاقتصادي“.

وبشأن إعلان نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بعد انتخابات الكنيست، أكد رئيس حزب ”العمل“ أهمية منطقة غور الأردن لأمن إسرائيل، معارضًا الخطوات الأحادية.

وقال بيرتس ”فيما يتعلق بغور الأردن فإنه محور أمني مهم للغاية بالنسبة لنا، حزب العمل قد أعلن، وأعلن أنا مرة أخرى اليوم، نحن نعتبر غور الأردن إحدى المناطق الأمنية في دولة إسرائيل“.