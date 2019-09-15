ردًا على اجتماع نتنياهو.. الحكومة الفلسطينية تقرر عقد جلستها الأسبوعية في الأغوار‎

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستعقد جلستها الأسبوعية، اليوم الاثنين، في منطقة الأغوار، ردًا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، في الأغوار، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيته ضمها لإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الساعة الـ12 ظهرًا، في قرية فصايل بالأغوار“.

وأضاف بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ”هذه الجلسة ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد عقدت صباح الأحد، اجتماعها في منطقة الأغوار، فيما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيتخذ قرارًا في هذه الجلسة؛ لترتيب إجراءات ضم غور الأردن والبحر الميت، عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنه عيّن فريقًا، برئاسة المدير التنفيذي لمكتبه؛ لوضع مخطط تطبيق السيادة، رغم المعارضة الواسعة لقراره من دول عربية وأوروبية كثيرة.