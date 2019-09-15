عشراوي: إدارة ترامب نصبت نفسها رئيسة لحملة نتنياهو‎ الانتخابية

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية نصبت نفسها رئيسة للحملة الانتخابية لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت في تصريح نقلته إذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية أن شراكة ترامب للاحتلال في جرائمه بدأت منذ إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لها، وضم الجولان، الأمر الذي يمثل صفعة للقانون الدولي.

وأوضحت عشراوي أن كل هذه الخطوات الأمريكية تعني أن الإدارة الأمريكية نصبت نفسها رئيسة للحملة الانتخابية لنتنياهو، في ظل إعلان ترامب أنه سيجري مباحثات مع نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية للوصول لاتفاقية دفاع مشترك، واعتبرت ذلك محاولة لإنجاح الأخير في الانتخابات.

وشددت عشراوي على ضرورة أن تشرع الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال المتكررة، موضحة في السياق أنه سيتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمعاقبة إسرائيل على هذه الجرائم، داعية إلى تدفيعها الثمن اقتصاديا وقانونيا جراء سياساتها المخالفة للقوانين الدولية.