جمهورية أرض الصومال تعلن تحويل مطار بربرة العسكري إلى مطار مدني

أعلن رئيس حكومة ”جمهورية أرض الصومال“ (صوماليلاند)، موسى بيهي عبدي، السبت، تحويل مطار بربرة العسكري إلى مطار مدني لاستقبال رحلات داخلية وخارجية.

وخلال زيارته مدينة بربرة شمالي الإقليم، قال رئيس حكومة ”أرض الصومال“: اعتبارًا من اليوم سيتم تحويل المطار العسكري إلى مطار مدني كبير“.

وأضاف أن المطار ”سيصبح على مساحة نحو خمسة كيلومترات مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات من الطراز الكبير“.

وتابع أنه خلال الأسبوع الجاري ”ستأتي الشركات المعنية لبناء المطار وتجهيزه على طراز يضاهي المطارات العالمية“.

وأعلن إقليم ”أرض الصومال“، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي كبير حتى الآن.