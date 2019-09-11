تقرير أمريكي: ضم إسرائيل للضفة الغربية سيؤدي لانتفاضة فلسطينية

حذر مركز أبحاث أمريكي، من أن قيام إسرائيل بضم أجزاء أو كامل الضفة الغربية سيؤدي إلى عواقب خطيرة بما فيها اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة ومتواصلة واتساع عزلة إسرائيل وعدم شرعية خطوتها.

ورأى ”معهد بيكر“ الذي أسسه وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر، أن ”احتمالات اندلاع انتفاضة فلسطينية تعتبر قوية لدرجة أنها يجب أن تثير قلق الإسرائيليين الأكثر تشددًا ورغبة في ضم الضفة“.

وأشار التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء، إلى أنه ”سيكون على إسرائيل تنفيذ مشروع إنشائي ضخم بتكلفة مالية باهظة لدعم عملية الفصل مع الفلسطينيين ومنع وصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالإضافة إلى نشر مزيد من القوات وحواجز أمنية ونقاط مراقبة كثيرة في المناطق التي يتم ضمها“.

واعتبر أن ”تلك الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على مستوى الاستعداد العسكري لإسرائيل في الجبهات الشمالية والجنوبية وتثير احتكاكات متواصلة مع الفلسطينيين داخل المناطق التي يتم ضمها بالضفة“.

وقال التقرير: ”تعاملت إسرائيل منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية مع جيوب عديدة من العنف، لكن ضم الضفة أو أجزاء منها سيشعل انتفاضة واسعة وشاملة وقابلة للاستمرار“، مبينا أن ”إسرائيل لن يكون بمقدورها تحقيق الديمقراطية في تلك المناطق ما لم تمنح الجنسية وحقوق التصويت للفلسطينيين“.

وأفاد بأن ”عدم القيام بذلك سيؤدي إلى بروز نظام عنصري مشابه لنظام الابارتايد السابق في جنوب أفريقيا، وسيؤدي إلى تمزيق النسيج الأخلاقي لإسرائيل“.

وحذر التقرير في الوقت ذاته من أن ”عملية الضم في حال تنفيدها ستؤدي بشكل عام إلى عواقب خطيرة على إسرائيل في الأمد البعيد والنظر إليها على أنها دولة غير شرعية شيطانية منعزلة، في حين ستتأثر هويتها الديمقراطية بشكل كبير“، بحسب وصف التقرير.

وأوصى المعهد، إسرائيل ”بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بشأن الضفة الغربية والقيام بإجراءات ضرورية للانفصال عن الفلسطينيين بهدف العمل على إقامة دولتين مستقلتين لشعبين، وهما: دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل“.