قناة إسرائيلية: حماس أبلغت المصريين عدم مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من غزة

قالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن حركة حماس أبلغت الوسيط المصري في ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، بعدم مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، والتي تزامنت مع لقاء كان يعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع جمهور من أنصاره.

وبحسب القناة، فإن حماس أبلغت الوسيط المصري أنها غير مسؤولة عن إطلاق الصواريخ مساء الثلاثاء، على مدينتي عسقلان وأسدود، وحذرت إسرائيل من رد واسع على غزة ردًا على إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة، أن ”حماس أبلغت الوفد المصري أنها غير راضية عما حدث، وتعتقد أن إطلاق الصواريخ يتعارض مع المصلحة الوطنية الفلسطينية“.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إنه ”رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن الصاروخين كانا في طريقهما لمدينتي أسدود وعسقلان، حيث كان نتنياهو يلتقي بعدد من أنصاره في مدينة أسدود، ما اضطره لإخلاء المنصة خلال كلمته التي كان يلقيها، بعد دوي صفارات الإنذار في المكان.