العراق.. الحشد الشعبي ينفي تشكيل مديرية للقوة الجوية‎

قال قيادي في الحشد الشعبي اليوم الأحد، إن الوثيقة التي تداولتها وسائل الإعلام الخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد ”مزورة“، مشيرًا إلى أن قيادة الحشد الشعبي لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص.

وأضاف محمد البصري عضو هيئة الحشد الشعبي، إن ”الوثيقة التي تناولتها وسائل الإعلام الموقعة من قبل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم الخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية بالحشد مزورة ولا أساس لها من الصحة“.

وتداولت وسائل الإعلام الوثيقة المفترضة بعد أسابيع قليلة من تعرض 4 قواعد يستخدمها ”الحشد“ لتفجيرات غامضة، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية تضم عسكريين أمريكيين شمال العاصمة بغداد، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وأثارت هذه الوثيقة ردود فعل غاضبة على المستويين الرسمي والشعبي نظرا لان ذلك يشكل تشتتا للقوى والتبعيات ووحدة الجيش العراقي، وقررت الحكومة العراقية لاحقا تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الانفجارات الغامضة.

ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد الشعبي، لتلافي ما سماها ”التداعيات السلبية الخطيرة“ الناتجة عن تعدد القوى العسكرية، في إشارة منه إلى الوثيقة الخاصة بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد الشعبي.