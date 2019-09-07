الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافًا في قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء اليوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في الأجواء.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات حربية من نوع ”f16″، قصفت بعدد من الصواريخ مواقع عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

وأضافت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع عسقلان التابع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالإضافة إلى استهداف عدد من الأراضي الزراعية والمواقع العسكرية وسط القطاع.

في وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاوزت حدود القطاع، وألقت عبوة ناسفة تجاه مركبة للجيش، ما أدى إلى إصابتها بأضرار طفيفة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ”أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة، وقامت كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورًا الى القطاع“، مضيفًا أنها ”لم تقع إصابات بين قواتنا، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية“.