الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة استهدفت آلية عسكرية على حدود غزة‎

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن طائرة مسيرة من قطاع غزة تجاوزت حدود القطاع، وألقت عبوة ناسفة تجاه مركبة للجيش؛ ما أدى لإصابتها بأضرار طفيفة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ”طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة، وقامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورًا إلى القطاع“.

وأضاف: ”لم تقع إصابات بين قواتنا، لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية“.

ولم يعلن أي تنظيم فلسطيني مسؤوليته عن هذا الهجوم، الذي جاء بعد قتل الجيش الإسرائيلي لطفلين فلسطينيين، مساء أمس الجمعة، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وقصفت فصائل فلسطينية مسلحة، بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة، بخمسة صواريخ؛ ما أدى لاندلاع النيران في عدد من الأراضي التي سقطت فيها الصواريخ، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية تتبع لها.