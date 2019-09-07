بعد فشل اجتماع مع الحكومة.. نقابة معلمي الأردن: لا تراجع عن الإضراب

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، السبت، عدم توصلها إلى نتائج إيجابية مع الحكومة، بخصوص طلبها علاوة مالية نسبتها 50 %، مضيفة أنه ”لا تراجع عن إضراب الأحد“.

وقال متحدث النقابة نور الدين نديم، عقب انتهاء اجتماع عقد في وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عمان: ”منذ أمس (الجمعة) ونحن في اجتماعات مستمرة مع الحكومة، ولكن للأسف دون نتيجة“.

وأضاف نديم: ”لا تراجع عن إضراب الأحد.. هناك تعنت حكومي، وباب الحوار ما زال مفتوحًا لدينا“.

والخميس الماضي، شهد الأردن احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها بعلاوة مهنية مالية نسبتها 50 %، رافقها استخدام القوة لتفريق المحتجين، وعدم الاستجابة لمطالبهم، ما دفعهم للإعلان عن إضراب الأحد المقبل.