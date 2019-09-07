نتنياهو يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست والطيبي يرد

قال أحمد الطيبي النائب العام في الكنيست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهم العرب بتزوير انتخابات الكنيست المقبلة لرفضهم تركيب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات لخوفه من الخسارة.

وقال الطيبي في تصريح أوردته قناة ”مكان“ العبرية: ”إن رئيس الوزراء يخشى خسارة الانتخابات فلذا هو يقوم باتهام المواطنين العرب بتزويرها“.

وكان نتنياهو قد قال في تصريح له، أوردته القناة ذاتها، اليوم الجمعة، قد قال إن من يعارض نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع يريد سرقة الانتخابات.

من جانبه اكد عمير بيرتس رئيس حزب ”العمل – غيشر“ ان الحزب لن يسمح لنتنياهو بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

واضاف ان الاف المتطوعين من منتسبي الحزب سينتشرون في مراكز الاقتراع لردع من وصفهم ببلطجية الليكود عن تهديد المقترعين واننا سنعمل على رفع نسبة التصويت لدى المواطنين العرب.

ويشارك المستشار القانوني للحكومة افيحاي ماندلبليت في جلسة الحكومة الأسبوعية غدا الاحد والتي من المقرر ان يتم خلالها التصويت على مشروع القانون الذي يجيز نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست الوشيكة.

ويتم هذا التصويت رغم رأي قانوني معارض أصدره مندلبليت أشار الى صعوبات قضائية أمام المصادقة على هذا المشروع.