فتح: استقالة غرينبلات دليل على فشل الخطة الأمريكية للسلام‎

قالت حركة فتح، اليوم الخميس، إن إعلان استقالة مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، دليل على فشل الخطة الأمريكية للسلام، والتي تتجاوز حل الدولتين.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب: إن ”استقالة المبعوث الأمريكي غرينبلات ليست نهاية لـ“صفقة القرن”، ولكنّها إقرار صريح من الإدارة الأمريكيّة أنها تواجهُ عقبات، لم يعد بإمكان المبعوثين الهواة مواجهتها“، في إشارة لغرينبلات وجاريد كوشنير.

وأضاف الجاغوب: ”آن الأوان لكي تُقر إدارة ترامب بفشل خطتها وأن تَخرج من المأزق الذي حشرها فيه نتنياهو، فلن يمر أي مشروع يتنكرُ لحلّ الدولتين، ويتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني“.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيقدم استقالته من البيت الأبيض، وهو الشخصية الرئيسية في عمل الإدارة حول خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وأفادت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية أكدت أن رحيله يجب ألا يؤثر على نيتها في إطلاق خطة السلام في الشرق الأوسط، بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة 17 أيلول/سبتمبر الجاري.