الإدارة الذاتية الكردية بسوريا تسلم 3 أطفال من عائلات داعش إلى نيجيريا‎

سلمت الإدارة الذاتية الكردية، في شمال شرق سوريا، ثلاثة أطفال أشقاء من أفراد عائلات مسلحي داعش الأجانب، كانوا يقيمون في مخيم الهول، بمحافظة الحسكة السورية، إلى ممثل عن حكومة نيجيريا.

وجرى تسليم الأطفال النيجيريين الثلاثة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته الإدارة الذاتية الكردية في مدينة القامشلي، بحضور ممثل السفارة النيجيرية في دمشق، موسى حبيب.

وأوضح حبيب، خلال المؤتمر الصحفي، أن أعمار الأطفال النيجيريين الثلاثة تتراوح بين أربع وثماني سنوات، لافتًا إلى أن الأطفال فقدوا والديهم خلال المعارك التي خاضها تنظيم داعش في سوريا.

وأشار ممثل السفارة النيجيرية، إلى أن بلاده طلبت من الإدارة الذاتية قوائم النيجيريين وحتى الأفارقة الموجودين لديها، لافتًا إلى أن حكومة بلاده ستدرس القوائم من أجل العمل على إعادة رعاياها.

وجرت المباحثات بين نيجيريا والإدارة الذاتية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى، إلى أن تم تسليم الأطفال، بحسب حبيب الذي لم يدل بأي معلومات حول آلية نقل الأطفال الثلاثة إلى بلادهم.

وكانت الإدارة الذاتية قد سلمت في آب/ أغسطس الماضي، أربعة أطفال من عائلات مسلحي داعش الأجانب إلى ممثلين عن الحكومة الألمانية، كما سلمت أطفالًا من يتامى داعش إلى حكومات السويد والنرويج وفرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى السودان والبوسنة والهرسك وغيرها.

وتمتنع الدول عن استعادة رعاياها من الرجال البالغين الذين قاتلوا في صفوف داعش، لكنها تستثني من ذلك بعض الأطفال والنساء.

ورغم مناشدات الإدارة الذاتية الكردية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء آلاف المسلحين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف داعش، والمحتجزين لديها في شمال شرق سوريا، غير أن الأمر يصطدم بعوائق قانونية وحقوقية وإنسانية، تحول دون استعادة الحكومات لهؤلاء المتشددين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث، الأسبوع الماضي، الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين حاربوا في صفوف داعش، والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، غير أن دعوات أمريكا لم تلق، حتى اللحظة، استجابة من الدول المعنية.