”يونيفيل“: التصعيد بين ”حزب الله“ وإسرائيل كاد يخرج عن السيطرة

قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”يونيفيل“، اليوم الأربعاء، إن التصعيد بين ”حزب الله“ وإسرائيل، كان من الممكن أن يصبح خارج السيطرة، ويعرض أمن المدنيين للخطر.

وجاء ذلك في تصريح صحفي لقائد قوات ”يونيفيل“ ستيفانو ديل كول، عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مقر الحكومة وسط بيروت.

وأضاف ديل كول، أنه ”من المهم جدًا أن تبقى المنطقة جنوب نهر الليطاني جنوب لبنان، خالية من أي أسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة اللبنانية واليونيفيل“.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، تلاها باليوم اللاحق، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، بينما اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، ما حدث ”بمثابة إعلان حرب“ من جانب تل أبيب.

والأحد، أعلن ”حزب الله“ أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة ”أفيفيم“ قرب الحدود شمال إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت إسرائيل بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوب لبنان.